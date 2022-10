15-10-2022 11:15

Anche la Pulce dice la sua in merito al discorso infortuni. Con il Mondiale 2022 che incombe, fra qualche settimana bisognerà tirare una riga e capire chi ne farà parte e chi no.

In un’intervista rilasciata a Tyc Sport, Leo Messi si è sbilanciato un po’ sulla preoccupazione di farsi male alla vigilia di un evento così importante.

“Io credo che bisogna giocare senza paura, senza la preoccupazione di subire un colpo o di subire un infortunio, è un Mondiale particolare che capita in un periodo particolare, la sensazione è che qualsiasi cosa possa succederti finirebbe col lasciarti fuori e di sicuro vedere cosa è successo a Dybala e Di Maria ti fa girare la testa”.

“Io spero che entrambe si riprendano – conclude Messi – anzi hanno tutto il tempo per farlo e per arrivare in forma in Qatar”.