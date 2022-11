28-11-2022 15:00

Lionel Messi, sette volte Pallone d’Oro, sta giocando al momento quella che può essere definita la competizione più importante di tutta la sua carriera. Classe 1987, questo sarà il suo ultimo Mondiale e dunque la sua ultima occasione di alzare al cielo quella coppa che fu di Maradona, il vero idolo degli argentini.

Mentre la Pulga è concentrata sul Qatar, dall‘Inghilterra arrivano indiscrezioni di mercato che, se confermati, avrebbero del clamoroso.

Proprio come la sua nemesi Cristiano Ronaldo, anche il fenomeno argentino non ha al momento ben chiaro quale sarà il suo futuro calcistico.

Messi e Ronaldo in Qatar uniti dall’incertezza

Di Cristiano Ronaldo abbiamo parlato a lungo, licenziato in tronco dal Manchester United in seguito a quell’intervista fiume rilasciata ai media inglesi proprio prima dell’inizio del Mondiale.

Ora senza squadra, il fenomeno di Madeira guarda ai campionati esotici per garantirsi, a 37 anni, ancora uno stipendio faraonico che ovviamente in Europa non potrà più avere.

Anche Messi tuttavia sta pensando eccome al proprio futuro. I due anni di contratto col PSG termineranno a giugno 2023, e le possibilità che l’argentino rimanga sotto la Tour Eiffel sono davvero scarse.

Anche arrivati a questo punto, con la fine delle loro carriere che si avvicinano sempre di più, i due fenomeni degli ultimi 15 anni del calcio mondiale stanno andando ancora a braccetto. Nessuno dei due sa cosa ne sarà del proprio futuro da qui a pochi mesi, e forse è anche poetico così.

Dall’Inghilterra sicuri: Messi verso l’Inter Miami di Beckham

L’indiscrezione è stata lanciata dal Times, e parla di un Leo Messi davvero vicino a formalizzare l’accordo con l’Inter Miami di David Beckham. Col contratto in scadenza, a febbraio Messi sarà libero di trattare con qualunque squadra desideri.

Il Times comunque si spinge oltre, parlando della volontà di Becks di affiancare alla Pulga altre tre vecchie conoscenze del Barcellona come Luis Suarez e Cesc Fabregas, con lo spagnolo ora al Como, e Sergi Busquets, che a fine anno lascerà il Camp Nou.

Arrivano conferme anche dagli Stati Uniti. Come scritto fa 90 Min, Don Garber, il commissario della Major League Soccer, ha confermato che alcuni club della lega statunitense sono al momento molto interessati a Leo Messi.