Messi fa 643 come Pelè, O'Rey: "Le nostre storie sempre più rare"

Lionel Messi come Pelè. Il numero dieci del Barcellona non può certo essere contento del pareggio contro il Valencia, che allontana nuovamente i blaugrana dalla vetta. Ma eguagliare O’Rey non è certo qualcosa che in tanti possono raccontare ai figli nel mondo del calcio.

La ‘Pulga’ ha realizzato il gol numero 643 con il Barca, stesse reti del brasiliano con il Santos. Un traguardo del genere avrebbe meritato il Camp Nou pieno, ma così non è stato. L’omaggio però non poteva mancare, ed ecco allora la scritta Messi=History sul tabellone dello stadio. Così come non poteva mancare ovviamente una dedica di Pelè tramite i social: “Quando il tuo cuore trabocca d’amore, è difficile cambiare il tuo percorso. Come te, so cosa vuol dire amare indossare la stessa maglietta ogni giorno. Come te, so che non c’è niente di meglio del posto in cui ci sentiamo a casa. Congratulazioni per il tuo record storico, Lionel. Ma soprattutto complimenti per la tua bellissima carriera al Barcellona. Storie come la nostra, di amare lo stesso club per così tanto tempo, purtroppo saranno sempre più rare nel calcio. Ti ammiro molto”.

OMNISPORT | 20-12-2020 10:27