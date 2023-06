Messi: “In Qatar il mio ultimo Mondiale”

Il numero dieci argentino si confida ad un media cinese in cui conferma di aver partecipato alla sua ultima Coppa del Mondo, anche se lascia un piccolo spiraglio.

13-06-2023 18:48

Il sogno di una vita, vincere un Mondiale con la propria Nazionale, lo ha realizzato lo scorso dicembre, ma pare che Leo Messi non abbia alcuna intenzione di riprovarci, come a dire “Ho chiuso in bellezza”.

Almeno, questo è quello che trapela dall’intervista che la “Pulce” ha rilasciato a Titan Sports, un media cinese.

“Quello in Qatar è stato il mio ultimo mondiale”. Dunque nel 2026 sui campi di Canada, Stati Uniti e Messico, il capitano dell’albiceleste non dipingerà altri gol o giocate con il suo marchio di fabbrica. Anche se quel “Vediamo come vanno le cose” detto un po’ sul finire della risposta lascia qualche spiraglio.