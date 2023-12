Messi, le maglie dell'Argentina indossate ai Mondiali in Qatar vendute all’asta per 8 milioni di dollari

Non è un record per un cimelio sportivo ma poco ci manca. Ecco l'ultima impresa della Pulce nel ricordo della meravigliosa esperienza asiatica nella quale ha vinto l'unico titolo che ancora gli mancava.

15-12-2023 11:30

Volete la maglia di Lionel Messi con la quale ha vinto il Mondiale in Qatar? Bene, vale circa 8 milioni di dollari. Questa è la cifra pagata per aggiudicarsela in un evento tenutosi ieri sera con un’asta con la quale si è sfiorato il record assoluto per un cimelio appartenente ad uno sportivo. Ma d’altra parte la Pulce ha riscritto la storia in quella meravigliosa giornata per i colori biancazzurri dell’Argentina con un successo ardentemente desiderato da tempo. E grazie al quale il 36enne di Rosario ha vinto il suo settimo Pallone d’Oro.

C’è chi ha fatto meglio della Pulce

Di imprese Leo Messi ne ha fatte tante in carriera, questa è semplicemente una in più. Ma non si tratta del record per uno sportivo: questo lo ha soltanto sfiorato la Pulce. Meglio di lui ha saputo fare il leggendario Michael Jordan la cui maglia delle finali NBA del 1998 fu venduta all’asta per 10,1 milioni di dollari. E vi ricordate di Diego Armando Maradona con quel gol segnato con la mano all’Inghilterra? La casacca di quello che fu definito il gol del secolo fu ceduta per la bellezza di 9.28 milioni di dollari.

Il ricavato in beneficenza

Lionel Messi ha comunque annunciato sul proprio profilo Instagram che una parte del ricavato sarà devoluto al Progetto UNICAS, guidato dall’Ospedale Pediatrico Sant Joan de Déu (SJD) di Barcellona per aiutare i bambini affetti da malattie rare. L’asta, durata due settimane, è stata organizzata da Sotheby’s a Manhattan e in vendita c’erano numerosi cimeli che tutti gli appassionati collezionisti hanno potuto contemplare in questo breve ma intenso lasso di tempo.

Vendute tutte le 6 maglie indossate dal fuoriclasse argentino

In vendita ci sono state tutte le maglie indossate dal fuoriclasse argentino nel corso del suo Mondiale in Qatar. Anzi, non proprio tutte tutte. Una è stata infatti esclusa dall’asta: ci riferiamo a quella utilizzata dal 7 volte Pallone d’Oro contro Polonia poiché presentava un design alternativo a quello classico utilizzato dall’Albiceleste. Ma chi è riuscito a comprarle se ne farà sicuramente una ragione. A proposito di premi: Messi contenderà a Mbappé e Haaland anche quello Fifa “The Best” che verrà assegnato il prossimo 15 gennaio.