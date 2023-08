Messi-mania, 1600 dollari per vederlo ma va in crash sito biglietti per le troppe richieste

Una follia vedere Lionel Messi in Mls: il sito di vendita dei biglietti è crollato nonostante i prezzi esorbitanti, da 200 a 1600 dollari

08-08-2023 11:30

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

La febbre per Lionel Messi a Miami non si ferma. Dopo l’eroica qualificazione dell’Inter Miami ai quarti di Coppa di Lega, tutti vogliono vedere il campione del mondo che ha dato spettacolo in ognuna delle sue quattro partite negli Stati Uniti. Venerdì o sabato prossimo sarà la prossima occasione per vederlo in campo, sempre allo stadio DVR PNK di Fort Lauderdale e l’attesa cresce.

Il rendimento di Messi all’esordio è da urlo

Il gol vittoria su punizione nei minuti di recupero all’esordio contro il Cruz Azul e tre doppiette consecutive, compresa quella di domenica a Dallas valsa il pari per 4-4 e il passaggio ai rigori, dove si sono qualificati per i quarti di finale. hanno proiettato Messi nell’Olimpo Usa.

Ovazione per Messi anche quando gioca in trasferta

Il duello di questa domenica sul campo di Dallas è stato il primo fuori casa del campione del mondo. Tuttavia, il Toyota Stadium era pieno di poster, messaggi di supporto e maglie rosa della squadra della Florida. Messi gioca in casa negli Stati Uniti anche quando è lontano dal ‘suo’ DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale.

La squadra rivale di Messi nei quarti di finale non è ancora nota. Sarà la vincitrice della sfida tra Charlotte-Houston Dynamo questo lunedì (stanotte in Italia) ad affrontare l’Inter Miami.

Piattaforme crollate per il traffico eccessivo di utenti in linea

I biglietti della sfida sono già in vendita sulla piattaforma ufficiale ‘Ticketmaster’ , crollata nella mattinata americana a causa dell’enorme numero di utenti connessi. Per accedere alla piattaforma è stato necessario attendere in fila diversi minuti , nonostante i prezzi per assistere all’evento siano molto alti.

Poco prima delle 14:00 ora locale, i biglietti più economici venivano venduti a più di $ 170 , il che, sommato alle tasse, porta il prezzo sopra i $200 . I biglietti più costosi sono disponibili per più di $ 1.600 . Nonostante questo, nelle prime tre partite di Messi al DRV PNK non c’era un posto libero .