Messi infinito, doppietta nel 4-4 con Dallas e decisivo ai rigori ma spunta una polemica

La stella argentina ha trascinato l'Inter Miami ai quarti di finale della Coppa di Lega della MLS ma c'è chi è stato penalizzato dalla sua presenza

07-08-2023 10:49

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

L’Inter Miami si è qualificata per i quarti di finale della Coppa di Lega della MLS, ma la notizia continua a essere Messi. Il fuoriclasse argentino ha realizzato una doppietta mettendo a segno il gol del pareggio nel 4-4 contro Dallas con una punizione magistrale.

Il bilancio dell’avventura agli albori di Messi negli Stati Uniti sale a sette gol in quattro partite, senza contare il primo calcio di rigore realizzato nella serie che ha condotto l’Inter Miami a staccare il pass per la qualificazione.

Messi salva Miami, il patron di Dallas: “Come vedere Jordan”

Osannato dagli spalti, Messi ha dimostrato che l’intesa con i suoi ex compagni ai tempi del Barcellona, Jordi Alba e Sergio Busquets è allo stato attuale rispetto a quella con gli altri compagni di squadra, salvati da Messi dopo essere andati sotto 2-4.

In attesa di conoscere chi sarà il prossimo avversario in Coppa tra gli Houston Dynamo e Charlotte, Messi ha incassato l’elogio del patron di Dallas che ha detto che “vedere Messi è come vedere Michael Jordan”. Non sono mancate, però, polemiche perché l’arrivo la massiccia richiesta di biglietti, più per assistere che alla partita a una partita di Messi dal vivo, ha causato malumori da parte di chi non è riuscito a entrare al Toyota Stadium.

Dallas-Inter Miami: biglietti sold out in 18 minuti

I biglietti per Dallas-Inter Miami sono, infatti, andati esauriti a soli 18 minuti dalla loro messa in vendita scatenando la rabbia dei fan di Dallas. Un gruppo di tifosi che non si perde una partita del Dallas, che abitualmente hanno in un bar la loro sede e allo stadio seguono la propria squadra del cuore facendosi sentire con cori e musica, avevano annunciato:

“Non potremo portare le nostre canzoni ad alto volume e creare grande atmosfera per cui è noto il Toyota Stadium. Noi andiamo sempre allo stadio, non veniamo solo quando arriva una stella. Due giorni fa, non c’era nemmeno la metà della gente che è corsa allo stadio per vedere Messi”.

Messi, lo sfogo dei tifosi del Dallas rimasti fuori dallo stadio

Duro lo sfogo dei ragazzi iscritti al fan club “El Matador FCD” nei confronti della Major League Soccer: