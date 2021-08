Messi supera subito Ronaldo ma sui social si scatena la polemica

“Ronaldo si ripaga con la vendita delle magliette”: era questa una delle frasi più usate quando il campione portoghese è arrivato in Italia per vestire la maglia della Juventus. Un principio che però non si è rivelato reale. Il costo dell’ingaggio del calciatore con relative spese di tasse continua a pesare sulle casse del club bianconero che ha visto però un evidente impennata nelle vendite di tutto il merchandising riguardante il campione portoghese.

Ora il tema torna d’attualità anche in Francia. Visto che da Parigi rivelano già vendite record. Il negozio del Paris Saint Germain è stato preso letteralmente d’assalto da quando è arrivato Leo Messi, in Francia si è scatenata immediatamente la Messi-mania e la maglia numero 30 del fuoriclasse argentino è già andata sold-out. Si stima che il guadagno del club si aggiri intorno ai 30 milioni di euro.

Messi vs Ronaldo: la polemica sui social

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web. L’investimento del PSG per il calciatore argentino è stato altissimo visto che si parla di un contratto che supera i 40 milioni di euro a stagione ma la risposta da parte dei tifosi è stata travolgente. I numeri sarebbero da record con circa 823mila maglie vendute con il numero 30. Cifre nettamente superiori a quelle fatte registrare da Cristiano Ronaldo al suo arrivo alla Juventus.

Ma i tifosi bianconeri non ci stanno: “Quindi per Messi il discorso che si “ripaga con le magliette” vale, solo per un certo giocatore in una certa squadra viene strumentalizzato”. Mentre Marco ironizza: “Le ha comprate tutte lo sceicco. Così dice che sono introiti del merchandising e rispetta il fair play finanziario”. Anche Giuseppe critica questo tipo di atteggiamento: “Adesso iniziano con la solita storia di fantasia. Si paga con le magliette vendute, che pochezza, gli anni 90 sono passati”.

SPORTEVAI | 13-08-2021 11:20