Messina: "Bene essere passati in tre partite"

01-06-2022 23:15

Il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina ha parlato dopo la vittoria dei suoi contro la Dinamo e la qualificazione alla finale: “Bene essere passati in tre partite, soffrendo nella seconda, ma giocando un ottimo secondo tempo e regalando oggi una prestazione solida”.

“Stiamo giocando con un ritmo più alto, con più aggressività, con più contropiede e muovendo velocemente la palla in attacco. Biligha? E’ riuscito a darci solidità in difesa, un paio di importanti possessi in attacco, lui e Baldasso ci hanno dato solidità. Gigi ha fatto poi una gara da Datome, con la stoppata su Bilan quando Sassari stava cercando di rientrare”.

La crescita di Melli: “Ha fatto tre gare in crescendo. Oggi è stato importante, adesso abbiamo una settimana per farlo crescere. Non poteva andare meglio questo playoff da questo punto di vista”.