Messina elogia un giocatore in particolare

"Penso che abbiamo fatto delle buone cose, sono stati di più i momenti buoni che quelli dove ci siamo messi in difficoltà. Alla fine abbiamo avuto un numero molto alto di assist, e pur non tirando bene da tre abbiamo continuato a costruire buoni tiri”, esordisce così in sala stampa Ettore Messina, dopo la vittoria dell’Olimpia Milano su Trieste nel mezzogiorno del Forum: “Quando comunichiamo bene in difesa riusciamo a cambiare in modo puntuale, e possiamo solo migliorare”.

L’elogio maggiore Messina lo riserva a Burns, che ha rivisto il campo dopo un paio di partite in panchina per 40’: "L’atteggiamento è stato molto buono, esemplificato dall’energia che ci ha dato Chris Burns. Non è facile giocare in una squadra dove siamo in 14-15, è positivo vedere come siano tutti pronti. Il senso di una squadra è di essere pazienti ad aspettare il proprio momento: Chris è un ragazzo sereno e oggi era una partita adatta alle sue caratteristiche vista la struttura fisica dell’avversario, mi ha fatto molto piacere per lui vedere la sua prestazione e come ha risposto in campo".

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 06-10-2019 14:29