Messina: "Più giusta una Serie A 14 squadre"

Il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina in un'intervista a Sportweek fa discutere quando parla del basket italiano: "Se negli Stati Uniti, che è il Paese più ricco del mondo, c’è spazio per 30 formazioni professionistiche, io credo in Italia il numero giusto sia tra 14 e 16. Forse più 14"

Secondo Messina, la situazione del basket nostrano è in ogni caso buona: "Sono stato negli States per 5 anni e mi arrivavano solo lamentele e tristezze. Mi sembrava che il basket italiano fosse alla deriva. E invece ho trovato un campionato in salute, di buonissima qualità tecnica, palazzetti pieni e squadre avversarle mediamente ben organizzate. Troppe volte siamo noi italiani a non credere e non vedere gli sviluppi positivi del nostro basket. Ho stima e buoni rapporti con Petrucci e per la Lega non credo all’illusione dell’uomo forte. Spero invece che i club capiscano che è venuto il momento per remare tutti dalla stessa parte", sono le parole riprese da Sportando.

SPORTAL.IT | 08-02-2020 15:55