Messina sa di sfidare un'intera città

Riparte il campionato di serie A di basket e la favoritissima Olimpia Milano lo comincia sul parquet di una neopromossa, la De’ Longhi Treviso.

"Sappiamo che sarà una partita combattuta, Treviso torna in Serie A dopo sette anni e avrà dalla sua un pubblico entusiasta e praticamente un’intera città alle spalle. Siamo coscienti che non sarà una partita semplice e di doverla affrontare con pazienza. Soprattutto rimbalzi e difesa saranno le armi chiave per spuntarla. Per me personalmente si tratterà di un momento molto particolare, perché a Treviso io e la mia famiglia abbiamo trascorso tre anni bellissimi" ha detto il coach biancorosso Ettore Messina, come si legge sul sito ufficiale dei meneghini.

SPORTAL.IT | 25-09-2019 18:09