Metz, Sonego vola in semifinale

23-09-2022 16:59

Lorenzo Sonego si è qualificato per le semifinali del torneo Atp 250 di Metz, sul veloce indoor francese. Il tennista azzurro è riuscito a battere in due set lo statunitense Sebastian Korda con un doppio 6-4. Si tratta della seconda semifinale dell’anno per Sonego, dopo quella sulla terra rossa di Buenos Aires.

Un successo importante per il 27enne torinese, che ha vinto il match grazie a due break decisivi: al terzo game del primo set e al settimo gioco del secondo parziale. Battuto Korda, che a Metz aveva eliminato Lorenzo Musetti. In semifinale ora Sonego se la vedrà con Hubert Hurkacz, capace di battere 6-3 6-2 Arthur Rinderknech.