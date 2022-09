Miami Heat, Herro rifiuta l’estensione contrattuale da rookie

30-09-2022 12:41

Continua a essere piuttosto tormentata la vicenda del rinnovo di Tyler Herro coi Miami Heat, franchigia che nelle scorse si è vista respingere dal giocatore l’offerta del rinnovo del contratto da rookie.

“Ci sono giocatori nella lega che vengono pagati e io so di essere migliore di loro. Quindi è l’ora che sia il numero giusto” ha dichiarato l’esterno sull’argomento.

“Se l’estensione non è pronta continuerò a giocare e risolverò il problema la prossima estate. Non voglio andare da nessun’altra parte, ma adesso deve avere senso per la mia famiglia. Non ho fretta di fare nulla”.

La palla torna dunque nelle mani della dirigenza degli Heat che ora dovrà trovare una soluzione entro il 17 ottobre per evitare che l’esterno diventi poi restricted free agent il primo luglio 2023.