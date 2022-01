Miami Heat, Jimmy Butler rischia di doversi fermare di nuovo

04-01-2022 10:25

È stata una gara dagli esiti piuttosto nefasti quella giocata dai Miami Heat contro i Warriors. Sul parquet del Chase Center la compagine della Florida non solo è uscita sconfitta ma, a match in corso, ha perso anche il proprio leader Jimmy Butler.

L’ex Bulls e Twolves si è girato la caviglia nel corso del terzo quarto con la stessa dinamica che più o meno, durante questa stagione, lo ha già portato a saltare tre partite a novembre e due a dicembre.

Per lui, dunque, si profila all’orizzonte un nuovo stop, scenario questo che coach Spoelstra spera con tutto il cuore non si concretizzi anche questa volta.

“Ha messo male il piede e la caviglia si è girata. Jimmy vorrebbe sempre rimanere in campo e giocare, e sono convinto che se gli chiedeste adesso come sta, risponderebbe che va tutto bene. Per quanto riguarda la sua condizione, lo staff medico dovrà procedere con ulteriori valutazioni prima di capire cosa fare” ha commentato piuttosto affranto nel postpartita il capoallenatore di Miami.

