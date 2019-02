Michele Antonutti cambia canotta

L’Edilnol Pallacanestro Biella ha annunciato l’ingaggio di Michele Antonutti, ala nata a Udine il 19 febbraio 1986.

Giocatore di grande esperienza, nel corso della sua carriera Michele ha indossato le maglie di Udine, Montegranaro, Reggio Emilia (con cui ha vinto l'edizione 2013/14 dell'EuroChallenge insieme agli ex biellesi Greg Brunner e Troy Bell), Caserta, Pistoia e Treviso, compagine dove ha militato dal 2017 al 2019 con tanto di fascia da capitano. In questa stagione in Veneto ha realizzato 9 punti, 4 rimbalzi e 1 assist di media a partita.

Interessante anche il suo percorso con la Nazionale Italiana, iniziato nel 2002 tra le fila dell'Under 18 e che l'ha portato a essere un elemento della squadra Senior dal 2007 al 2011 collezionando 20 presenze.

Un'aggiunta di livello nel roster biellese che potrà dare il suo apporto a partire dalla LNP Coppa Italia, prossimo impegno del Club. A Biella, Antonutti indosserà la canotta numero 9.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 18:35