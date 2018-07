Michele Castagnetti va a caccia del tris

Secondo cambio di maglia consecutivo per Michele Castagnetti. Il centrocampista reggiano classe ’89, reduce da tre promozioni di fila con Spal (dalla C alla B e poi subito dalla B alla A) ed Empoli, nell’ultima stagione, ha detto addio in un colpo solo al club toscano, dove aveva giocato in prestito nello scorso campionato, e ai ferraresi, che lo hanno ceduto a titolo definitivo alla Cremonese.

A comunicarlo ufficialmente è stato lo stesso club lombardo: “Il calciatore sarà legato alla società grigiorossa per il prossimo triennio. Nato a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) il 27 dicembre 1989, Castagnetti è un centrocampista centrale. In carriera ha disputato 68 partite in Serie B e 197 in Lega Pro. Cresciuto nel Mantova, ha indossato la maglia di Crociati Noceto, FeralpiSalò, Carrarese, Spal ed Empoli”.



SPORTAL.IT | 02-07-2018 19:20