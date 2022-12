Mick Schumacher, zio Ralf ci crede: "Al posto di Hamilton nel 2024"

31-12-2022 15:47

Mick Schumacher al posto di Lewis Hamilton nel 2024, quando scadrà il contratto con la Mercedes del sette volte campione del mondo: secondo Ralf Schumacher la scuderia tedesca sta considerando questa opzione per il futuro.

“L’ingresso in Audi avrebbe sicuramente senso per il futuro di Mick e per l’Audi stessa, ma potrebbe anche succedere qualcosa alla Mercedes – ha spiegato l’ex pilota tedesco a Sport1 -. Mettiamo che George Russell si dimostri di nuovo più veloce di Lewis Hamilton. In quel caso, Lewis vorrà continuare? Sarebbe emozionante, ma Hamilton ha così tanto credito con la Mercedes che può decidere da solo. Il denaro non avrà alcun ruolo per lui. Ne ha più che a sufficienza. Ciò che sarà decisivo è chi si adatterà meglio alla nuova vettura. Hamilton è ancora un pilota di prim’ordine, ma non è più il più giovane. Le ingiurie del tempo lo stanno logorando. Quindi non si può mai sapere. Penso che sia una situazione vantaggiosa per la squadra e per Mick”.

Schumi Jr dopo l’addio alla Haas e alla Ferrari Academy ha trovato casa in Mercedes, proprio come papà Michael nel finale di carriera. Un’occasione da sfruttare per zio Ralf: “Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha già detto che Mick, con le sue capacità, potrebbe ricoprire un ruolo stabile e penso che nel 2024 potrebbero esserci possibilità interessanti. La Mercedes non ha solo un proprio team, ma anche partner su cui potrà esercitare la propria influenza”.