Miglior allenatore Fifa, Ancelotti nei primi tre

Il tecnico del Real Madrid è in corsa per il premio individuale con Guardiola e il ct campione del mondo Scaloni.

09-02-2023 19:59

Il Real Madrid si è qualificato per la finale del Mondiale per Club in corso in Marocco e sabato contro l’Al-Hilal potrebbe arrivare un nuovo titolo per la formazione allenata da Carlo Ancelotti. Intanto, per il tecnico emiliano è aperta la caccia a un nuovo riconoscimento individuale.

Infatti, Ancelotti è in corsa per il premio di miglior allenatore della Fifa. Se la giocherà con Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, e Lionel Scaloni, ct dell’Argentina campione del mondo in Qatar. Il migliore dei tre verrà annunciato il prossimo 27 febbraio in una cerimonia a Parigi.