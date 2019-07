Mihajlovic, il commovente messaggio di Roberto Mancini

Ore di apprensione per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic: secondo indiscrezioni, che lui stesso chiarirà in una conferenza stampa indetta nel pomeriggio di sabato, il tecnico serbo potrebbe lasciare la carica di allenatore dei rossoblu per alcuni problemi di salute.

Sui social si è riversato l’affetto di tanti tifosi, appassionati di calcio, giocatori ed ex compagni. Tra questi anche Roberto Mancini, che su Instagram ha indirizzato un messaggio di sostegno al suo amico: “Mihajlovic sei troppo forte, questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel”.

Tanti i tweet e i post di conforto dei tifosi: Mihajlovic come giocatore ha difeso i colori di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, mentre da allenatore ha diretto tra le altre Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino.

“Caro amico un abbraccio forte. Conoscendo il tuo carattere guerriero sono fiducioso. A presto sul campo”, è il post dell’ex presidente della Sampdoria Mantovani. “Mi hai dato tanto quando arrivai in Italia, mister. Adesso il minimo che possa fare è pregare Dio che tu possa tornare al più presto a fare quello che ti piace. Sono con te e so che vincerai anche questa sfida, mio mister!”, è invece il messaggio social di Romulo.

