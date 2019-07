Inter e Milan uniti per una volta: non mollare

L’ansia per le sue condizioni di salute sta accomunando tutti, ma proprio tutti, in un coro bipartisan di sostegno a distanza: “Forza Sinisa”. Sul web ha destato viva emozione la notizia che Mihajlovic potrebbe lasciare la guida del Bologna per sottoporsi a una terapia d’urto. Per il vulcanico tecnico serbo potrebbe cominciare presto una nuova partita, la più importante di tutti, e sui social sono in tanti a gridargli che non è solo.

“Siamo tutti con te” – Tantissime le manifestazioni d’affetto sui forum, sulle pagine Facebook, sui gruppi di tifosi. Non soltanto, ovviamente, da parte dei sostenitori del Bologna – “Mister già ci manchi” – ma anche dai fan di altre formazioni. “Sei un uomo forte di sicuro te ne saprai uscire in bocca al lupo e torna presto ne abbiamo bisogno di persone schiette e oneste come te anche se tifo Napoli ti ho sempre ammirato”, scrive Giuseppe. “Forza Sinisa sei sempre stato un guerriero hai vinto tante battaglie vincerai anche questa”, lo esorta Roberto.

Nerazzurri e rossoneri – Nel passato lontano e recente di Mihajlovic ci sono state le due formazioni milanesi. Ex calciatore prima e allenatore in seconda dell‘Inter, Sinisa ha guidato poi i rossoneri in un periodo non facile. “Sei stato sempre un grande lottatore sia sui campi da calcio che fuori ora continua a lottare e ne verrai fuori alla grande lotta sino alla vittoria grande Sinisa”, scrive un tifoso nerazzurro. “Abbiamo sempre ‘litigato’ a distanza io e te !!! Ma ora già mi manchi… forza Sinisa”, aggiunge un sostenitore del Milan. Insomma, dopo la comune solidarietà per Claudia Nainggolan, il mondo del calcio si stringe – senza colori e senza barriere – attorno a un altro personaggio di spicco, alle prese con problemi di salute.

SPORTEVAI | 13-07-2019 10:07