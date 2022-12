27-12-2022 11:54

Non è stato un Natale facile per la famiglia di Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre. La moglie del campione e allenatore serbo, Arianna Rapaccioni, ha dedicato diversi post sui social network alla memoria del marito, spiegando anche ai tanti ammiratori di Mihajlovic come la sua famiglia stia provando a superare il lutto.

Mihajlovic, il post della moglie per Natale

Dopo trent’anni insieme a Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni si è trovata ad affrontare per la prima volta il Natale senza di lui. Il campione serbo non c’è più, portato via dalla leucemia poco più di una settimana prima delle feste, e naturalmente la sua assenza s’è fatta sentire durante la cena della vigilia.

La Rapaccioni ha raccontato su Instagram di aver voluto festeggiare lo stesso il Natale per i bambini della sua famiglia in un post che ha fatto il pieno di like. “Non hai voglia di festeggiare ma lo fai – le parole scritte dalla signora Mihajlovic -. Per i bambini. Per la famiglia. Farà male. I regali che quest’anno non c’è bisogno di comprare. La sedia vuota. I ricordi dei festeggiamenti passati. La voce che non senti. Sarà difficile ma la supererai”.

La Rapaccioni ha raccontato che l’assenza di Sinisa non cancella l’amore e la felicità dei Natali passati. “Può essere che in mezzo alle lacrime, un piccolo sorriso ti comparirà sul volto. Non c’è nulla di male. Sii grato dei festeggiamenti che avete fatto insieme. Inizia una nuova tradizione in sua memoria. E ricorda sempre l’amore che c’era”, conclude la signora Mihajlovic.

L’assenza di Mihajlovic per la moglie

In un altro post, la Rapaccioni aveva condiviso un brano dello scrittore Henry Scott Holland quasi per darsi coraggio dopo l’addio al marito. “La morte non è niente – si legge nella sua nota su Instagram -. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora”.

“Ritroverai il mio cuore – conclude il brano – ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace”.

Mihajlovic nonno della piccola Violante

Dal matrimonio di Mihajlovic con Arianna Rapaccioni sono nati 5 figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Nel novembre 2021 la coppia aveva festeggiato la nascita della prima nipotina, Violante, primogenita di Virginia.