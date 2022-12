Mihajlovic, Larussa: "Ho apprezzato il suo modo di fare"

18-12-2022 11:39

Oggi è il giorno della camera ardente per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Vi ha fatto visita anche il presidente del Senato Ignazio la Russa, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti: “L’ho apprezzato sempre per il suo modo di fare, non solo per le sue punizioni, ma anche per come tirava calci alla vita quando gli era contraria. A me piace ricordare che non solo ha finito con l’Inter, ma ha iniziato da allenatore con il Catania. Per questo sono sempre stato sempre vicino a lui come sportivo, alla fine siamo stati tutti vicino a lui come uomo. Lui ha dimostrato che un combattente è tale dal primo all’ultimo giorno, con coraggio”.