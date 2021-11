Mihajlovic: "Non dobbiamo accontentarci"

28-11-2021 18:11

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è soddisfatto per la vittoria con lo Spezia: “I tre punti sono importanti, sapevamo che sarebbe stata dura e penso che abbiamo vinto meritatamente. Ad Arnautovic ho detto che non doveva tirare lui la punizione, perché non le tira bene. Poi ha tirato male e ha preso Nzola”.

“Ho detto anche che non ci dobbiamo accontentare. E’ vero che è dal 2002 che non abbiamo 21 punti dopo 14 giornate, però è anche vero che abbiamo perso diversi punti contro squadre che a fine campionato saranno dietro di noi. Oggi abbiamo rischiato poco o niente e creato tanto, ma non siamo riusciti a segnare se non su rigore”.

OMNISPORT