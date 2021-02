Mihajlovic: "Peggio del solito"

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato dopo il pareggio contro il Benevento: “Non abbiamo giocato come volevamo, abbiamo fatto meno bene rispetto alle altre volte, non abbiamo offerto la nostra solita prestazione, questo mi tormenta. In allenamento avevo già visto qualcosa che non mi piaceva e avevo avvisato tutti. In campo poi ho visto cose che non mi sono piaciute, ci lavoreremo”.

“Orsolini? Mi aspetto di più da lui, anche quando entra dalla panchina e non solo quando gioca titolare. Sono giocatori, quelli come lui, che devano fare la differenza. Quando si gioca, bisogna prendersi più responsabilità. Oggi non siamo stati i soliti, l’atteggiamento mentale è mancato”.

OMNISPORT | 12-02-2021 23:43