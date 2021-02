Mihajlovic sogna lo stadio con i tifosi già a marzo

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è impegnato domani sera nella sfida contro il Benevento e ora il tecnico, dopo il successo contro il Parma cerca continuità.

Per domani i tifosi hanno organizzato una fiaccolata ecco che così il tecnico spera che presto gli stadi possano ripopolarsi: “I tifosi ci sono sempre stati vicino e li ringrazio. Ci mancano, sono curioso di vedere come sarà tornare allo stadio con i tifosi”.

“Penso che le prime partite saranno difficili come lo sono state le prime senza. Io penso che qui in Emilia-Romagna, grazie a Bonaccini, avremo i tifosi allo stadio a marzo, magari con i tamponi rapidi: potremmo essere la prima società in Italia a riavere i tifosi allo stadio”.

OMNISPORT | 11-02-2021 13:09