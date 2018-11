Mike James: "Il più odiato d'Europa? Forse"

“Milano non ha dovuto fare molto per convincermi, volevo un ruolo più centrale e qui ce l’ho”: Mike James, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, si è così espresso.

“L’Olimpia è da playoff in Eurolega, con qualche piccola speranza di arrivare alla Final Four. La stagione è lunga ma le prime quattro partite ci dicono che non è così assurdo pensarci. Stiamo giocando come una squadra vera quindi non sono sorpreso dei risultati che stiamo ottenendo” ha aggiunto.

“Qualcuno mi ha detto che probabilmente sono il giocatore più odiato d’Europa. Potrebbe anche essere vero. Io sono fatto così. Gioco con onestà e passione” ha quindi sottolineato James.

SPORTAL.IT | 02-11-2018 11:30