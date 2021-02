Milan: a Belgrado sarà turnover

Settimana delicata, cruciale e importante per i rossoneri di Pioli chiamati a difendere la qualificazione in Europa League e a giocarsi il derby di Milano domenica prossima. A questi livelli e a questo punto della stagione, tutto è importante, ma a volte bisogna fare delle scelte e a quanto pare, mister Pioli, ritiene il campionato leggermente più importante dell’Europa League, almeno in questo preciso frangente della stagione, dove giovedi c’è l’andata dei sedicesimi di finale in Europa e domenica una partita importante già di per se e che dopo il sorpasso in classifica di ieri sera lo diventa ancora di più.

Importante quindi arrivare in fondo alla competizione europea, ma più delicata in questo momento, la sfida ai cugini neroazzurri che in base a come finirà, determinerà il futuro dei rossoneri per il prosieguo della stagione: ecco allora da dove proviene l’idea di Pioli di affidarsi ad un pò di turnover.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Ibrahimovic tirerà il fiato in Serbia e partirà dalla panchina: al suo posto ci sarà Mario Mandzukic, finora impiegato in quattro occasioni e tutte per uno spezzone di gara, mai dal primo minuto. Il croato è chiamato a non far rimpiangere lo svedese e, salvo sorprese, sarà assistito da Saelemaekers, Calhanoglu e Leão.

Pioli e il suo Milan hanno rallentato la corsa che fino ad uin mese fa era sembrata inarrestabile. Ora il calo di punti è vistoso così come quello dei gol segnati: serve invertire la tendenza e tornare a macinare punti ad iniziare da giovedi per finire domenica.

Due appuntamenti tanto delicati quanto importanti: sulla strada dei rossoneri in Europa, tra l’altro, ci sarà Dejan Stankovic che, da buon interista, proverà a far vivere un incubo ai suoi ex rivali proprio a pochi giorni dalla stracittadina, in cui il ‘Drago’ ha saputo lasciare un segno più che discreto.

OMNISPORT | 15-02-2021 09:49