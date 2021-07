Milan, accordo vicino per il ritorno di Brahim Diaz

Il Milan si prepara a riabbracciare Brahim Diaz. Il giovane attaccante spagnolo è tornato al Real Madrid, ma solo a tempo. Il ‘Corriere dello Sport’ spiega infatti che il club rossonero è riuscito a trovare la formula per le Merengues per riportare in Italia il giocatore.

Brahim Diaz sarà del Milan con un contratto in prestito che prevede diritto di riscatto e controriscatto. Le cifre, secondo il quotidiano romano, dovrebbero aggirarsi intorno ai 22 milioni per il riscatto e 27 per il controriscatto, con i due club chiamati a parlarne nel corso della prossima settimana.

OMNISPORT | 10-07-2021 21:37