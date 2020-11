Milan, Adani in tackle: Altro che critiche, è tutto merito suo

La sconfitta con i francesi del Lille e il pareggio rimediato in extremis contro il Verona hanno scatenato i primi mugugni in casa rossonera. Nonostante il primo posto in classifica e l’ottimo rendimento sin qui ottenuto dalla formazione di Pioli, diversi tifosi hanno (ri)cominciato a contestare scelte di mercato, strategie, programmi e obiettivi societari. Qualcuno, addirittura, se l’è presa pure con Ibrahimovic.

Milan, la diretta Instagram di Vieri

Della situazione del Milan si è parlato diffusamente nel corso della consueta diretta Instagram di Christian Vieri. L’ex bomber, che tra le varie squadre in carriera ha militato per un breve periodo anche tra le fila dei rossoneri, ha invitato in collegamento gli amici Cassano e Adani. L’ex talento di Bari Vecchia, per la verità, si è soffermato soprattutto sugli errori di Conte alla guida dell’Inter. Adani, invece, ha tessuto le lodi dello svedese.

Milan, il punto di vista di Adani

L’ex difensore, oggi commentatore Sky, si è lanciato in un vero e proprio panegirico per re Zlatan: “Ibra ha fatto una cosa che ho visto fare poche volte al Verona. Io ho commentato Juve-Verona e l’ha fatta nell’ultima mezz’ora, col Milan lo ha fatto per 60 minuti e lo ha fatto solo perché c’era Ibra. Da solo ha portato nella sua area il Verona, ha preso e ha portato tutti lì. Marcature a zona, a uomo, non contava più niente: ha preso e ha portato tutto il Milan in attacco”.

Adani pro Ibra, le reazioni dei tifosi

Qualche tifoso non la pensa allo stesso modo: “Sì però troppi errori dal dischetto, si è lasciato condizionare da Silvestri“. La stragrande maggioranza, però, sposa la tesi di Adani: “Se non ci fosse Ibrahimovic credo davvero che il Milan sarebbe da decimo posto. Pensare che c’è ancora chi lo mette in discussione”, scrive un utente su Twitter. E Paolo lancia un suggerimento: “Dopo la sosta 10 partite in 32 giorni…mettete il Re in una teca e lasciatelo riposare!”.

