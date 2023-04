Milan, allenamento pomeridiano e partitella con la Primavera

La formazione rossonera, dopo l'exploit di Napoli, ha messo nel mirino l'Empoli che affronterà a San Siro nella 29esima giornata di Serie A

04-04-2023 17:48

Seduta di allenamento pomeridiana per il Milan, nella settimana che porterà i rossoneri ad affrontare l’Empoli nella sfida di venerdì sera a San Siro (con fischio d’inizio alle 21) contro l’Empoli, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A.

Dopo il ritrovo alle 12 e il pranzo, la squadra ha iniziato la seduta di allenamento con una fase di attivazione muscolare in palestra, prima di dividersi in due gruppi di lavoro. Il primo ha svolto delle esercitazioni senza palla, il secondo si è concentrato su tecnica e possesso palla. Mister Stefano Pioli ha chiuso l’allenamento con una partitella con la formazione Primavera di Ignazio Abate. Domani (mercoledì 5 aprile), la squadra rossonera si allenerà al mattino e si fermerà nel centro sportivo anche per il pranzo.