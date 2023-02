Milan: altro allenamento in gruppo per Maignan, che punta l'Atalanta

Continuano a migliorare le condizioni fisiche dell'estremo difensore francese

23-02-2023 16:45

Continua in casa Milan il lavoro in avvicinamento della formazione di Stefano Pioli al match di campionato contro l’Atalanta, in programma a San Siro domenica 26 febbraio alle 20.45.

Nel corso della seduta mattutina, attivazione muscolare in palestra per il gruppo, prima di uscire sul campo rialzato dove il riscaldamento è terminato con alcuni esercizi atletici. L’allenamento è quindi proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto una partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna. Ancora una volta, il portiere lungodegente Mike Maignan si è allenato in gruppo: l’allenamento di domani, venerdì 24 febbraio, sarà decisiva per capire se i francese partirà o meno titolare contro la Dea.