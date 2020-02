Milan ante e post Rebic ma il grande rifiuto scatena i tifosi

Dopo la delusione piena nel derby e la mezza delusione in coppa con la Juve, torna al successo il Milan che nel posticipo di serie A ha battuto il Torino per 1-0 con la rete, ancora una volta a segno, ancora una volta decisivo, di Ante Rebic. Ma, al di là dei tre punti, sui social rossoneri non si parla d’altro che del grande rifiuto incassato da Pioli a fine primo tempo.

C’è chi dice no

Manca poco all’intervallo di Milan-Torino, Simon Kjaer ha un problema muscolare e chiede il cambio. Decimato dalle assenze, Pioli si guarda intorno e sceglie l’unico difensore abile e arruolabile che gli è rimasto: Musacchio. Ma l’argentino dice “no!”. Si sarebbe rifiutato di entrare accusando, a sua volta, ancora un dolore al polpaccio che lo aveva tenuto fuori recentemente. Abbastanza sorpreso Pioli che dopo un attimo di smarrimento ha mandato in campo il giovane Gabbia.

Tifosi infuriati

Musacchio è finito in pochi minuti nel mirino dei tifosi rossoneri e in trend topic sui social: “Se è vera la questione di Musacchio, io dico solo che questi che dovrebbero baciare la terra dove camminano perché hanno la maglia del Milan e invece fanno i giullari devono essere spediti su Urano” scrive qualcuno; “Musacchio doveva essere lasciato come un cane dopo quel Milan Fiorentina. Scarpone prima, mezzo uomo poi. Meglio tardi che mai”.

Sky sotto processo?

Eppure c’è chi lo difende additando Sky di voler creare il caso: “Musacchio ha già fatto da riserva l’anno che c’era Bonucci e non di è mai rifiutato di entrare, sicuramente ha avuto un problema al polpaccio ma Peppe deve gettare benzina sul fuoco altrimenti non è contento”; e chi mette in dubbio le fonti di Sky: “A mente fredda, dopo aver fatto in maniera matura dieci Twit contro la genìa femminile della stirpe Musacchio, aspetterei perché il vero stronzo si sa essere Peppe di Stefano, non perderebbe mai l occasione di fare partire una bella polemica mentre si vince”; “Senza sapere la verità su Sky stanno processando e maltrattando Musacchio ma non ricordo questi commenti con Ronaldo che manda affancu..lo Sarri in mondovisione e abbandona lo stadio”.

Ma anche chi, come il profilo ironico e dissacrante di Unfairplay ci scherza su: “Musacchio si rifiuta di entrare in campo. È la sua miglior giocata da quando è al Milan”.

SPORTEVAI | 17-02-2020 23:00