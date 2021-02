Milan, Ariedo Braida: "Tonali può essere come Bruno Fernandes"

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali sta avendo qualche difficoltà ad adattarsi al mondo rossonero. Molte panchine in stagione, quando è stato chiamato in causa non ha sempre fornito delle prestazioni di livello, sicuramente diverse da quelle di Brescia.

Intervenuto alla “Gazzetta dello Sport”, l’ex Direttore Sportivo del Milan Ariedo Braida predica calma e si dice fiducioso delle capacità del mediano classe 2000. Braida richiama inoltre un paragona con un ex centrocampista che in Italia non lasciò un gran ricordo, ma che crescendo e maturando è diventato infine uno dei migliori trequartisti d’Europa, Bruno Fernandes:

“Tonali ha bisogno ancora di tempo. A Brescia mi aveva impressionato, al Milan forse gli pesa la maglia. Ma io faccio sempre l’esempio di Bruno Fernandes: in Italia è passato dall’Udinese e dalla Sampdoria senza squilli, è dovuto tornare in Portogallo e oggi è la stella del Manchester United”.

OMNISPORT | 19-02-2021 10:22