Clamoroso per Bakayoko si muove anche il Lione: l'operazione è complicata dalla mancanza di tempo utile, dopo il no del giocatore alla Cremonese; il Milan prova a chiudere

31-01-2023 17:13

Sembrava che per la Cremonese fosse fatta, invece per Bakayoko c’è un nuovo club pronto a chiudere in queste poche ore che ci dividono dalla fine della sessione invernale del mercato.

Adesso anche il Lione pare stia facendo un tentativo per convincere il giocatore che arrivato in prestito dal Chelsea, è stretto da una clausola che limita la libertà di azione del Milan. L’operazione non è semplice, visto che manca davvero poco tempo alla conclusione della finestra utile.

