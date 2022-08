Milan, Ballo-Touré può partire: due squadre su di lui

22-08-2022 22:08

Fodé Ballo-Touré potrebbe salutare presto il Milan e il campionato di Serie A. Il difensore laterale campione d’Africa col Senegal piace infatti sia al Nizza che al Nottingham Forest. Come raccolto da MilanNews.it, ci sono stati anche già contatti con le due squadre.

Il Milan però non vuole lasciar andare il giocatore in prestito. Pertanto, chi ha intenzione di prendere Ballo-Touré deve acquistarlo a titolo definitivo. Se non arriverà dunque un’offerta equa, il terzino resterà in rossonero.

