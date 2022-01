Milan, Brahim Diaz in bilico: spunta un nuovo nome dal Real per la trequarti

23-01-2022 15:54

Continua a tenere banco in casa Milan il caso Brahim Diaz, trequartista spagnolo in prestito secco dal Real Madrid. Fino a questo momento il numero 10 rossonero ha offerto prestazioni altalenanti, e soprattutto risulta essere poco incisivo in termini di gol e assist.

Stefano Pioli si aspetta una reazione dal proprio 10, ma nel caso non arrivasse il Milan sarebbe pronto a bocciare Diaz e a rimandarlo al Real Madrid in estate. In questo caso, si legge su calciomercatonews.com, i blancos potrebbero proporre al Milan il prestito di Isco, da tempo fuori dai piani di Ancelotti.

I rapporti tra i due club sono sempre stati ottimi, e questo potrebbe essere considerato una sorta di favore che le merengues farebbero al Diavolo.

