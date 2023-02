Milan, Calabria si sfoga: "Tante falsità, il nostro gruppo è unito"

Il capitano rossonero: "Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo basta con queste assurde illazioni".

09-02-2023 18:23

Il capitano del Milan Davide Calabria ha alzato la voce. Sui social, il giocatore rossonero ha voluto mandare un messaggio chiaro a chi ha parlato di spogliatoio in crisi dopo un inizio di 2023 complicatissimo: “Vincere o perdere, come le critiche, fanno parte di questo modo. Le accettiamo e siamo i primi non essere contenti e a voler cambiare le cose. Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni e il sottoscritto”.

“Il nostro è un gruppo fantastico – continua il post social -, sano e composto prima di tutto da uomini che si vogliono bene, con grandi valori morali, di rispetto e di stima reciproca. Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo basta con queste assurde illazioni”.