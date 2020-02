Milan: Caos allenatori, i tifosi hanno scelto il preferito

In principio fu Allegri, che ogni tanto – e ora più che mai – torna d’attualità. Poi venne Ragnick, quindi De Zerbi, poi Marcelino e ancora Shevchenko senza considerare l’ipotesi conferma di Pioli. Se il presente del Milan è un punto interrogativo, il futuro sembra ancora più confuso. Che succederà a fine stagione? Prevarrà la linea Gazidis o vinceranno il braccio di ferro Boban e Maldini? Le due bandiere sventoleranno ancora su Milanello? E soprattutto chi allenerà il Milan?

LE VOCI – Dalla Spagna assicurano che sarà Marcelino il prescelto, dall’Italia puntano ancora su Allegri, benchè non sia un mistero che Ragnick venga considerato la prima scelta di Gazidis ma i tifosi in queste ore stanno prendendo posizione.

LE REAZIONI – Chi riscuote meno consensi tra i tifosi del Milan è Ragnick, forse perché chi lo sponsorizza è poco amato. Chi si ritiene sia solo un sogno è Allegri: possibile che accetti un Milan messo così male? Chi non piace è De Zerbi, considerato poco esperto.

TESTA A TESTA – Per i fan rossoneri è un testa a testa tra Marcelino e Shevchenko. Poco o niente gradita l’eventuale riconferma di Pioli.

PRO MARCELINO – Fioccano commenti: “Chi deride Marcelino ovviamente non ha mai visto giocare le sue squadre e non ha visto che risultati ha raggiunto prima al Villarreal e poi a Valencia” o anche: “Marcelino è un ottimo allenatore , sarebbe comunque il migliore post Allegri”.

PRO SHEVA – Nutrito il partito di chi rivorrebbe Shevchenko: “Sheva lo amo, in caso dovesse arrivare lo proteggerei fino alla fine” o anche: “Qui in Ukraina è da un pò che danno Sheva al Milan per il prossimo anno” oppure: “Il fatto di aver bruciato le altre bandiere non vuole dire che sia lo stesso per Sheva. E’ una fallacia logica no? B) Sheva sta facendo molto bene con l’Ucraina. C) Sheva crede nel lavoro”.

CONTRO SHEVA – C’è chi nota: “Sheva? Sarei felicissimo ma siamo sempre lì, senza giocatori forti rischi di bruciarlo” ma in tanti non vorrebbero un film già visto: “Piuttosto rinnovo Pioli..almeno Sheva lasciamolo in pace e in caso spero che rifiuti” e infine: “Non sono bastati 9 anni di Seedorf, Brocchi, Inzaghi e Gattuso!? Si deve andare a prendere un allenatore vincente, basta “false speranze”…”.

SPORTEVAI | 12-02-2020 11:39