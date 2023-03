Milan, Cardinale: "Vogliamo la stadio tutto nostro"

Il numero uno rossonero: "Nessuno è più competitivo di me, vorrei vincere scudetto e Champions League ogni anno".

02-03-2023 21:33

Al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, Gerry Cardinale ha dichiarato: “Da oltre 20 anni investiamo nello sport e da 5 anni nel calcio europeo. Il Milan è uno dei più grandi brand a livello mondiale con una fenomenale fanbase in Italia, è un gigante addormentato che rappresenta una grande opportunità per portare conoscenze e capitale. Da quando siamo arrivati abbiamo dato continuità al grande lavoro di Elliott, che ora stiamo portando a un altro livello. Per questo abbiamo preso due top manager come Cocirio e Furlani, che sostituisce Gazidis, ma ho sempre grande rispetto per Paul e Gordon Singer. Nessuno è più competitivo di me, vorrei vincere scudetto e Champions League ogni anno, ma non possiamo controllare tutto e non si possono comprare i campionati. Uno sforzo di gruppo, non solo mio e il “noi” conta più dell'”io”. Non dico a Pioli chi far giocare, noi portiamo la nostra esperienza nell’utilizzo dei dati”.

Sullo stadio, Cardinale ha aggiunto: “Siamo consapevoli dell’importanza del Meazza, ma è stato costruito un secolo fa. In Italia serve una svolta a 360 gradi partendo dagli stadi. I nostri tifosi meritano infrastrutture di livello mondiale, la nostra priorità è rimanere nel Comune di Milano e stiamo valutando diverse aree anche vicino a San Siro. Costruircelo da soli? Abbiamo grande esperienza e sono per essere autosufficienti, dobbiamo focalizzarci su noi stessi. Credo che pure l’Inter stia valutando quale sarà il suo futuro”.