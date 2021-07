Milan, cercasi trequartista: dalla Spagna la nuova suggestione

Il mercato del Milan è sempre incentrato sull’acquisto di un trequartista, dopo il trasferimento di Hakan Calhanoglu all’Inter di Simone Inzaghi. Recentemente si è parlato molto di Luis Alberto, che ha raggiunto i compagni della Lazio in ritiro dopo alcuni giorni, provocando l’ira di Lotito e di Sarri.

Lo spagnolo al momento resta con i biancocelesti, ma in caso di una buona offerta Luis Alberto potrebbe fare le valigie. La richiesta della Lazio è però troppo alta per le casse rossonere, ecco perché il Milan si sta guardando attorno per cercare delle valide alternative.

Come riporta calciomercatoweb.it, il Milan starebbe valutando l’idea di acquistare un calciatore che si è messo in mostra a Euro 2020: si tratta di Enis Bardhi, macedone del Levante. Come Calhanoglu, il trequartista classe 1995 è anche uno specialista dei calci piazzati.

Il contratto di Bardhi scadrà nel giugno 2022 e per non perderlo a zero la prossima stagione il Levante potrebbe abbassare l’iniziale richiesta di 15 milioni di euro. Nell’ultimo campionato, il macedone ha collezionato 26 presenze mettendo a segno una rete e fornendo due assist ai suoi compagni. Nella Liga ha giocato ben 118 partite realizzando 20 gol, la maggior parte da calcio piazzato.

Il Milan al momento sta cercando profili diversi ma l’occasione a basso costo Bardhi non è da sottovalutare, specialmente col passare del tempo. Sulle tracce del giocatore del Levante ci sarebbe anche il Torino. Sarebbe un profilo utile per la squadra granata, visto che Davide Vagnati è alla ricerca di un trequartista da regalare a Ivan Juric, per questo motivo il Toro ci sta pensando.

OMNISPORT | 23-07-2021 17:57