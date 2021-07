Juventus, Bernardeschi sacrificato per una stella di Euro 2020

Non solo Locatelli nel mirino, la Juventus si è innamorata di un altro giocatore della Serie A che ha sbalordito tutti a Euro 2020. La trattativa per il centrocampista dell’Italia non è semplice e il ritorno di Pjanic non è scontato, nonostante il bosniaco abbia mandato segnali positivi. Così i bianconeri si stanno guardando intorno in cerca di alternative valide per la metà campo.

La Juventus starebbe fortemente pensando a Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria. A Euro 2020, il danese è stato uno dei migliori del torneo, mettendo a segno anche due gol di cui uno nella semifinale persa contro l’Inghilterra.

Reduce anche da una bella stagione in blucerchiato, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si è espresso così recentemente sul possibile addio di Damsgaard, seguito anche da Milan e Inter: “Mi aspettavo che Mikkel fosse così forte: da noi è arrivato grazie a Pecini, ma il giocatore non è in vendita, a meno che non arrivi un’offerta che possa emozionarci. Ho cambiato il modo di vedere il calcio. Certo, qualcosa in uscita bisognerà fare, ma non svenderò nessuno, sia chiaro”.

La Juventus nel frattempo si muove e stando alle ultime indiscrezioni di Rai Sport ci sarebbe stato anche un incontro tra il giocatore e i dirigenti bianconeri. Nell’affare, il club di Agnelli starebbe pensando anche di inserire un giocatore come contropartita.

Federico Bernardeschi potrebbe dire addio alla Juventus con la quale ha un solo anno di contratto. Per convincere la Sampdoria e battere la concorrenza di Inter e Milan, i bianconeri starebbero pensando di sacrificarlo per portare Damsgaard a Torino. Il danese, dopo Euro 2020, potrebbe essere la rivelazione anche della prossima stagione di Serie A, magari non con la maglia della Sampdoria.

OMNISPORT | 21-07-2021 08:45