Milan, colpo sensazionale in Brasile: preso il nuovo Kakà

Il Milan si porta avanti per il mercato invernale ed è pronto ad effettuare un colpo sensazionale in Brasile. Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano Globoesporte, il direttore sportivo dei rossoneri Leonardo avrebbe chiuso nella notte le trattative con il Flamengo per Lucas Paquetà, trequartista classe 1997 considerato dagli addetti ai lavori uno degli astri nascenti del calcio brasiliano.

Una vera e proprio operazione lampo per anticipare le rivali, in particolare il Paris Saint Germain, che avevano espresso un fortissimo interesse per il giocatore, che nelle ultime settimane aveva anche ricevuto le chiamate di Neymar, pronto a portarlo a Parigi a libro paga dello sceicco. Leonardo ha colto l'opportunità e Gattuso ha dato il via libera: l'affare si sarebbe concluso sulla base di 35 milioni di euro più bonus e le visite mediche sarebbero già state programmate questa settimana in Italia in vista di un suo sbarco a Milano a gennaio.

Un regalo di Natale anticipato per Gattuso: Paquetà, che al Psg sarebbe chiuso da tanti campioni, spera di trovare più spazio sotto la Madonnina. Ventuno anni, due presenze nel Brasile, nasce trequartista ma può agire anche da mezzala. E' spesso paragonato a un grande ex milanista, Kakà. Dodici le reti finora con la maglia del Flamengo, in 50 partite di campionato.

Mancino naturale, con la Nazionale Under-20 brasiliana ha preso parte al Campionato sudamericano Under-20 2017, collezionando 5 presenze. Queste le parole di Neymar nei suoi confronti: "E' un amico, un grande giocatore e si parla sempre più di lui in Brasile. Conosco le sue qualità e le dimostrerà al mondo. Sono sicuro che diventerà un grande". Da giorni O'Ney era in pressing sul connazionale. Ma a Parigi non hanno fatto i conti con Leonardo.

