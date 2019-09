Milan, Criscitiello inchioda i colpevoli

Chissà quanto tempo ci vorrà per superare le scorie post-derby per il Milan. Tutti in discussione dopo lo 0-2 con l’Inter e dubbi e paure che serpeggiano in tutti i versanti, dai tifosi alla proprietà. C’è chi già chiede che saltino alcune teste, chi si è rassegnato a un’altra stagione anonima, chi colpevolizza i giocatori. Ma dove iniziano i veri guai del Milan?

L’ACCUSA – Prova a spiegarlo Michele Criscitiello. Il direttore di Sportitalia su Tmw è lucido e spietato nel fare la disamina a tutto tondo di quello che è diventato il Milan. Parte dal passato per arrivare ai giorni nostri ed indica il primo responsabile.

L’ORIGINE – Per Criscitiello i mali del Milan iniziano da Silvio Berlusconi che, a suo dire, avrebbe fatto solo il male del Milan. Dopo gli anni d’oro (ma anche durante) sarebbero stati presi calciatori non da Milan, allenatori fatti girare come carte da poker sul tavolo verde e bilanci chiusi in costante perdita. “Il vero guaio, però, è stato lasciare il Milan nelle mani sbagliate”.

IL PRESENTE – E dopo i cinesi, con la bocciatura di Fassone e Mirabelli e dopo la bocciatura di Leonardo, ecco arrivare le responsabilità di Ivan Gazidis, arrivato dalla scuola della Premier per insegnare calcio, ma la sua rivoluzione non ha portato a nulla.

TRIDENTE SPUNTATO – Criscitiello non salva nessuno ed attacca anche Boban-Maldini-Massara: “Un tridente senza logica. Boban è un grande uomo politico, di spiccata cultura calcistica e moralmente un grande professionista. Fare calcio, tutti i giorni, è un’altra cosa. Maldini è una grande bandiera, un grande ex capitano, un uomo vero e un professionista esemplare. Fare il Direttore è un’altra cosa”.

UN’ALTRA COSA – Bocciato anche il ds Massara, un grande talent scout. “Fare il Direttore Sportivo del Milan è un’altra cosa. Troppe figure, inutili, alcune complementari, quando ci sarebbe bisogno di una struttura più snella. Gazidis-Boban-Maldini-Massara. 4 Direttori, di fatto, per scegliere un allenatore bravo e preparato ma alla prima esperienza in un top club”.

LAST BUT NOT THE LEAST – E infine ce n’è per Giampaolo, che finora, ha deluso ma sapevamo che le sue squadre hanno bisogno di tempo. “Il Milan non ne ha. Chi ha fatto il mercato? Non lo sappiamo ma chi l’ha fatto parli con Giampaolo e provi a valorizzare i nuovi perché tra panchina e tribuna perdono valore”.

