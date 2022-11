Milan, Desailly: "Il Napoli crollerà, Leao non è come Henry"

25-11-2022 18:11

A La Gazzetta dello Sport, Desailly ha mandato un messaggio al Napoli: “Partenopei da scudetto? Amo la loro energia, ma dubito che possano tenere psicologicamente fino alla fine. Non hanno la rosa per reggere. Juventus e Milan possono approfittarne”.

Desailly ha alogiato anche alcuni protagonisti del Milan: “Theo può diventare il più forte del mondo: è un camaleonte, ha la capacità di cambiare la sua funzione all’interno della squadra. Giroud? In linea con lo stile di Pioli e il Milan aveva bisogno di un calciatore della sua esperienza, capace di fare la differenza nei momenti importanti. Maignan nella top 5 dei migliori al mondo? Ora no perché è infortunato. Per il Milan è super importante e può migliorare ancora tantissimo. Leao come Henry? Calma. A me sembra che Leao sia diventato una star prima ancora di diventare una star. Ha un potenziale enorme ma non mi dà l’idea di essere spietato. Chiedo a Leao di forgiare il suo carattere”.