Milan, Di Marzio fa sognare i tifosi: “Si può prendere subito”

Con la seconda giornata di campionato alle porte, non si smette di pensare al mercato. La sessione di questa strana estate si concluderà il prossimo 5 ottobre e le ultime settimane hanno sempre una maggiore frenesia, con tutte le squadre che cercano di mettere a segno il colpo last minute per provare a sistemare qualcuno dei reparti.

Il Milan sembra più tranquillo, dopo una campagna acquisti basata sull’arrivo di Tonali e la conferma di Ibrahimovic. I rossoneri possono ora provare a cogliere delle opportunità di mercato come richiesto dal tecnico Stefano Pioli, che vuole una squadra il più completa possibile per il prossimo 5 ottobre.

Di Marzio: “Rudiger un’occassione, Nastasic un obiettivo”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rivelato l’interesse dei rossoneri per Rudiger e Nastasic, con il secondo che è un obiettivo cercato da tempo mentre il primo rappresenta un’occasione delle ultime ore. Ma Di Marzio segnala anche l’interesse nerazzurro per Jan Peter Hauge, ala sinistra che il Milan ha affrontato solo pochi giorni fa contro il Bodoe/Glimt e sul quale sembra ora aver puntato i fari.

Entusiasmo sui social

Su Twitter scoppia l’entusiasmo dei tifosi rossoneri soprattutto per Rudiger, l’ex difensore della Roma ora al Chelsea, viene considerato come l’elemento giusto da inserire nella difesa rossonera: “Rudiger è un giocatore di categoria superiore e in prestito sarebbe ancora più conveniente – segnala Roxos – Un’oca incognita è capire quanto una figura del suo peso possa minare gli equilibri appena trovati nella coppia Romagnoli-Kjaer e l’ingaggio richiesto”.

I tifosi milanisti sperano anche nell’ingaggio di Hauge che potrebbe avere il ruolo di vice-Rebic e soprattutto sperano possa ripercorrere le orme di un altro talento norvegese coma Haaland: “Se esce Paqueta uno dietro le punte serve. Leao farà il vice Ibrahimovic. Numericamente ci sta. Ora vediamo il difensore”. Mentre Doctor si spinge ancora di più: “Se dovesse arrivare per me lui gioca a sinistra e Rebic a destra”. Anche Massimiliano è ottimista: “Può giocare su entrambe le fasce, in coppa ha fatto davvero bene, se si chiude è sicuramente una scommessa ma se esplode abbiamo fatto un colpo, il talento sembra ci sia”.

SPORTEVAI | 26-09-2020 08:51