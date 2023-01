Milan: dopo Vasquez è caccia a un altro portiere, contatti con il Psg

03-01-2023 10:38

Il Milan non si ferma e vuole blindare ulteriormente la porta. Dopo aver preso il colombiano Devis Vasquez, infatti, i rossoneri ora bussano alla porta del Paris Saint Germain per Sergio Rico, che è nelle gerarchie il terzo dietro a Donnarumma e Navas. Un portiere affidabile ed esperto (classe 1993), mentre Vasquez è un investimento sul futuro.

Il Milan punta al prestito per lo spagnolo, che a giugno tornerebbe così al Psg per essere il secondo di Gigio Donnarumma. Rico è ai parigini dal 2019, ma finora ha disputato solamente 24 presenze. Già l’anno scorso, a gennaio, Sergio Rico si trasferì in prestito al Maiorca per sei mesi, collezionando 15 partite da titolare.

