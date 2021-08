Milan, due mosse per arrivare a una stella in attacco

Paolo Maldini non molla. Il dirigente del Milan pare ancora intenzionato a tornare alla carica con il Chelsea per Hakim Ziyech, il trequartista mancino che potrebbe alzare in maniera vertiginosa il tasso tecnico dell’attacco rossonero dopo l’addio di Hakan Calhanoglu.

Le due armi in mano al Milan

A fare il punto della situazione Ziyech è Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, secondo cui il Milan potrebbe arrivare al giocatore sfruttando due mosse. “Hakim Ziyech non è nei piani di Thomas Tuchel e vuole lasciare il Chelsea questa estate. Potrebbe partire in prestito: il Milan è ancora interessato a un prestito fino al 2023 con diritto di riscatto per usare il benefit offerto dal Decreto Crescita sull’ingaggio del giocatore (6 milioni di euro l’anno)”.

Secondo Schira, dunque, il Milan ha due armi dalla sua parte: la prima è la volontà del giocatore di lasciare il Chelsea; la seconda è il Decreto Crescita, che offre un vantaggio sulla tassazione dello stipendio del giocatore, in arrivo dall’estero.

I tifosi sognano Ziyech

Tra i tifosi rossoneri c’è chi crede che su queste basi l’affare potrebbe andare in porto e chi, invece, si mostra diffidente, come Ryzig: “Non credo affatto che il Chelsea prenderà in considerazione un prestito biennale al termine del quale il valore del giocatore, più vecchio di due anni, potrebbe essere calato”, scrive il tifoso su Twitter.

“Convincere il Chelsea non sarà facile ma speriamo di riuscirci – aggiunge Imran – magari possiamo prendere anche Bakayoko per fare loro un favore”. “Spero davvero che Ziyech arrivi al Milan”, scrive Francesco. Moh, invece, sostiene di “non avere speranze né per Ziyech né per Vlasic”, altro trequartista accostato al Milan nelle ultime settimane.

