MIlan, è fatta per Noa Lang

11-06-2022 17:56

Come riporta nella giornata di oggi il De Telegraaf, l’attaccante olandese 22enne Nao Lang sarà prestissimo un nuovo giocatore del Milan. Maldini e Massara infatti avrebbero trovato l’accordo definitivo per il trasferimento del giocatore a Milano, dopo una trattativa davvero lunga e complicata e che, per un periodo, sembrava ormai sfumata.

Per la conclusione definitiva dell’operazione l’unica cosa che manca è solo l’approvazione di RedBird, vale a dire della nuova proprietà del Diavolo. Nelle casse del Bruges finiranno circa 22 milioni di euro.

