Milan, è già futuro: dirigenza blindata e nome nuovo per il mercato

La lunga settimana di passione dei tifosi del Milan verso la partita contro il Sassuolo che potrebbe regalare ai rossoneri il 19° scudetto della storia del club spezzando un digiuno di 11 anni, si “ravviva” con le notizie che riguardano il futuro prossimo della società. Ma non il passaggio di proprietà.

Milan, Elliott dà il via libera: Maldini e Massara verso il rinnovo

Mentre infatti i negoziati tra il Fondo Elliott e Investcorp proseguono sottotraccia per non disturbare la concentrazione dei giocatori di Stefano Pioli , e con RedBird che sembra rappresentare qualcosa di più rispetto a una semplice alternativa rispetto al fondo del Bahrain il cui interessamento per il Milan era emerso a Pasqua, proprio da Elliott sembra essere arrivato il via libera per il rinnovo dei contratti di due dei principali artefici della memorabile stagione dei rossoneri: il direttore sportivo Frederic Massara e il responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno.

Maldini e Massara, la politica dei giovani che ha rifatto grande il Milan

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, infatti, i due dirigenti hanno trovato l’accordo con l’amministratore delegato Ivan Gazidis e con Gordon Singer per allungare la propria permanenza a Milanello.

Una conferma meritata sul campo per i due uomini-mercato rossoneri, le cui operazioni condotte nelle ultime sessioni estive e invernali hanno creato tassello dopo tassello una rosa senza stelle di prima grandezza, a parte la chioccia Zlatan Ibrahimovic , ma composta da giocatori giovani e affamati di successi, con punte di eccellenza rappresentate da Fikayo Tomori, arrivato al Milan a gennaio 2021 dal Chelsea, e Mike Maignan, che ha fatto presto dimenticare la partenza di Gigio Donnarumma.

Mercato Milan, spunta l’idea Zaniolo

E a proposito di mercato, ancora prima di scoprire se sulle maglie rossonere ci sarà cucito lo scudetto nella prossima stagione, la dirigenza sembra avere individuato dopo quelli di Divock Origi e Renato Sanches, già virtualmente rossoneri a parametro zero, il nome del primo rinforzo per la prossima annata, che avrà tra gli obiettivi principali quello di migliorare il rendimento in Champions League.

Complice anche la virata della Juventus verso altri obiettivi, infatti, il nome di Nicolò Zaniolo è entrato prepotentemente nei radar dei dirigenti del Milan. L’attaccante esterno può lasciare la Roma di fronte a una buona offerta e proprio la sua duttilità potrebbe fare al caso del calcio di Pioli: proprio Maldini e Massara studieranno a breve la formula migliore da proporre al club giallorosso, che potrebbe prevedere una parte cash ed una contropartita tecnica individuabile in Ismael Bennacer, giocatore le cui caratteristiche piacciono al tecnico della Roma José Mourinho.

